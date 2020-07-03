خروج جثمان الفنان محمود جمعة من مستشفى بنها الجامعى لدفنه بمقابر العائلة

شيعت منذ قليل أسرة الفنان الراحل محمود جمعة جنازته بحضور أصدقائه ومحبيه بعد خروج الجثمان من مغسلة مستشفى بنها الجامعى.









وقامت الأسرة بنقل الجثمان لدفنه بمدافن العائلة بمقابر الشموت بعد أداء صلاة الجنازة على الفقيد، علي أن يتم الاكتفاء بتشييع الجنازة وعدم إقامة عزاء بسبب ظروف البلاد الحالية ومنع التجمعات.









وقال محمد جمعة نجل الفنان الراحل، إنه تم التجهيز للجنازة ودفن جثة الرحل بمقابر العائلة بالشموت مع عدم إقامة عزاء للفقيد.





وتوفى الفنان محمود جمعة اليوم داخل العناية المركزة بمستشفي بنها الجامعي عن عمر يناهز 71 عاما حيث كان يتلقى العلاج بها منذ عدة أيام إثر نقله للمستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت لإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية إلى أن توفى اليوم.





ونعى العديد من أبناء بنها ومحافظة القليوبية والفنانين أصدقاء الفقيد مؤكدين أن وفاته مصاب جلل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.