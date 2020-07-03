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مرأة

العقوبة لا تكفي .. استشاري نفسي يقترح تأهيل المتحرشين نفسيًا داخل السجون

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:45 م
لا التحرش
لا التحرش
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رشا عوني
في منشور على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، تحدث النجم إياد نصار عن قضايا التحرش ، واقترح حلًا  باعتبار المتحرش مريضا نفسيا ومعاملته معاملة الأمراض النفسية الخطيرة و إخضاعه للعلاج . 

وحول هذه الفكرة ، أكد الدكتور إبراهيم مجدي حسين استشاري الطب النفسي، أن عقوبة المتحرش بالسجن هي أمر غير كاف بل يخلق منه شخصا أكثر عنفًا وعدوانية وقد يتطور الأمر من التحرش للاغتصاب ، فـ عقوبة السجن غير رادعة تمامًا للمتحرشين . 

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وأوضح الدكتور إبراهيم مجدي في تصريحات لـ صدى البلد ، أن الأفضل تأهيل المتحرش نفسيًا أثناء فترة عقوبته بالسجن ، وأن يتلقى جلسات تأهيل نفسي كما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من دول العالم ، كي يتم السيطرة على المشكلة من خلال العقوبة وأيضا العامل النفسي . 

وأكد استشاري الطب النفسي أن اعتبار المتحرش مريضا نفسيا فقط دون عقوبة، ذلك يرفع عنه الخطأ والجريمة ، لكن الأفضل أن تتضمن عقوبته تأهيلًا نفسيًا ، كما أن بعض الدول تفرض عقوبات أخرى مختلفة على المتحرشين مثل تنظيف الشوارع والحرمان من وظائف معينة . 

وكان النجم إياد نصار كتب عبر صفحته على "فيس بوك ": "بقترح إن التحرش يخرج من منطقة الجناية ويعامل معاملة الأمراض النفسية الخطيرة التي تستدعي يتحط المتحرش في مستشفى الأمراض العقلية ويخضع لعلاج شديد.. شديد جدا... (أصله ده انسان مش فاهم ان العلاقة بتحصل بموافقة الطرفين ...ده شخص عنده خلل في دماغه)".

وتابع إياد نصار : "فالأهل ممكن تقبل إن ابنها يكون متحرش وخارج من السجن..(شب وطايش-مع ابتسامة غبية).. بس مش حتقبل يكون مريض نفسي وبيتعالج.. بكده كل واحد حيعرف يربي ابنه إنه مايطلعش مجنون".
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