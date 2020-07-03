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عبد الحكيم جمال عبد الناصر: 3 يوليو يوم تاريخي نفذ فيه الجيش إرادة الشعب

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:18 م
عبد الحكيم جمال عبد
عبد الحكيم جمال عبد الناصر
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أسامة علي

قال المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، إن 3 يوليو يوم محفور فى التاريخ، فهو اليوم الذي نفذ فيه الجيش المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى "وزير الدفاع آنذاك" إرادة الشعب المصرى فى الخلاص من كابوس جماعة الإخوان الإرهابية.

 

وأضاف عبد الحكيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، أن أولويات القوات المسلحة المصرية دائما تنفيذ إرادة الشعب المصرى.


وأبدى عبد الحكيم جمال عبد الناصر، استغرابه من فكرة إعادة تمثال ديليسبس إلى مدخل قناة السويس، لافتا إلى إعادة التمثال إلى مدخل القناة إهانة للشهداء.

 

وأضاف ابن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، من المفترض محاكمة ديليسبس، بتهمة ارتكاب جرائم فى حق الإنسانية، معقبا "122 ألف مواطن مصرى لقوا حتفهم فى حفر قناة السويس".


وتابع قائلا:" من المفترض أن اللى دخل لمحافظ بورسعيد هذا الاقتراح يجب طرده".

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