الإمارات تسجل 672 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت السلطات الصحية في الإمارات 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد إلى 50,141 حالة.





وأعلنت الإمارات عن حالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 318 حالة.





كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن شفاء 489 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 39,153 .





وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 11 مليون إصابة، وبحسب موقع "وورلد ميتر" فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 11,083,967 مليون إصابة.



