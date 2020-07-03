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أخبار العالم

الإمارات تسجل 672 إصابة جديدة بـ كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:40 م
الإمارات تعلن عن
الإمارات تعلن عن 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في الإمارات 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد إلى 50,141 حالة.

وأعلنت الإمارات عن حالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 318 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن شفاء 489 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد،  وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 39,153 .

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 11 مليون إصابة، وبحسب موقع "وورلد ميتر" فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 11,083,967 مليون إصابة.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم 526310 حالات وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 6,208,623 حالة شفاء.
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