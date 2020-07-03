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برلمان

تعليم البرلمان: تفعيل المواد التربوية والدينية وتحفيز الطلاب على عدم الغش

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:03 م
الامتحانات
الامتحانات
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أحمد أيمن
قالت النائبة ليلي أبو اسماعيل، أمين سر لجنة التعليم، إن العقوبة المادية للغش بالامتحانات جزء من المكافحة لكنها ليست كافية لحل الأزمة فلابد من التركيز على الجانب التربوي والتعليمي بزرع قيم الأمانة والمصداقية والأخلاق داخل الطالب عن طريق تفعيل المواد التربوية والدينية وتحفيز الطلاب على عدم الغش.

وأوضحت النائبة لـ"صدى البلد"، أن أزمة الغش ثقافة مجتمع تحتاج إلى تغيير، حيث ينظر العديد من الأفراد سواء الطلاب أو التجار إلى الغش على أنه تصرف طبيعي كنوع من الفهلوة، مؤكدة أن تغيير هذه الثقافة لن يحدث من يوم وليلة بل يحتاج إلى حقبة من الزمن (80 عاما)، تتكاتف خلالها جميع مؤسسات الدولة للقضاء على هذه الأزمة.

وأشارت إلى أن نظام التعليم الجديد المزمع تطبيقه يعتمد على المصداقية والثقافة وليس الدرجات، الأمر الذي يحد من الغش، كما سيتم تعديل نظام تقييم الطلاب للقضاء على أزمة غش الأبحاث، التي شهدتها سنوات النقل خلال جائحة كورونا، على أن يتم دراسة ثغرات الغش بأنظمة التقييم وعلاجها.

وطالبت النائبة بضرورة تفعيل المنظومة التشريعية الخاصة بردع المخالفات وعلى رأسها الغش، ومن ضمن هذه التشريعات مشروع قانون الإخلال بالامتحانات الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالمجلس ومن المقرر إقراره نهائيا خلال الجلسات القليلة المقبلة.
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