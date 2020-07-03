تعليم البرلمان: تفعيل المواد التربوية والدينية وتحفيز الطلاب على عدم الغش

قالت النائبة ليلي أبو اسماعيل، أمين سر لجنة التعليم، إن العقوبة المادية للغش بالامتحانات جزء من المكافحة لكنها ليست كافية لحل الأزمة فلابد من التركيز على الجانب التربوي والتعليمي بزرع قيم الأمانة والمصداقية والأخلاق داخل الطالب عن طريق تفعيل المواد التربوية والدينية وتحفيز الطلاب على عدم الغش.
وأوضحت النائبة لـ"صدى البلد"، أن أزمة الغش ثقافة مجتمع تحتاج إلى تغيير، حيث ينظر العديد من الأفراد سواء الطلاب أو التجار إلى الغش على أنه تصرف طبيعي كنوع من الفهلوة، مؤكدة أن تغيير هذه الثقافة لن يحدث من يوم وليلة بل يحتاج إلى حقبة من الزمن (80 عاما)، تتكاتف خلالها جميع مؤسسات الدولة للقضاء على هذه الأزمة.
وأشارت إلى أن نظام التعليم الجديد المزمع تطبيقه يعتمد على المصداقية والثقافة وليس الدرجات، الأمر الذي يحد من الغش، كما سيتم تعديل نظام تقييم الطلاب للقضاء على أزمة غش الأبحاث، التي شهدتها سنوات النقل خلال جائحة كورونا، على أن يتم دراسة ثغرات الغش بأنظمة التقييم وعلاجها.
وطالبت النائبة بضرورة تفعيل المنظومة التشريعية الخاصة بردع المخالفات وعلى رأسها الغش، ومن ضمن هذه التشريعات مشروع قانون الإخلال بالامتحانات الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالمجلس ومن المقرر إقراره نهائيا خلال الجلسات القليلة المقبلة.