مجموعة مصر.. إيران تستعد للمونديال بودية قوية أمام مقدونيا الشمالية

يواصل منتخب إيران، استعداداته بقوة لخوض منافسات كأس العالم 2026، في ظل طموحات كبيرة لتقديم ظهور مميز في النسخة التي تُقام بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، رغم الجدل الدائر حول مشاركته بسبب التوترات السياسية مع الولايات المتحدة.

ويأتي المنتخب الإيراني ضمن مجموعة قوية في المونديال تضم منتخب مصر، ومنتخب بلجيكا، ومنتخب نيوزيلندا، في مجموعة تُعد من الأكثر تنافسية في البطولة.

وأعلن المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمير مهدي علوي، عن خوض مباراة ودية أمام منتخب مقدونيا الشمالية في تركيا، ضمن معسكر إعداد الفريق للمرحلة الثانية من التحضير للمونديال.

وأكدت تقارير صحفية أن هذه المواجهة تأتي ضمن خطة فنية تهدف لاختبار المنتخب أمام مدارس كروية قوية تعتمد على الانضباط البدني والتكتيكي، خاصة أن المجموعة تضم منتخبات ذات مستوى عالٍ مثل بلجيكا ومصر.

من جانبه، يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب أمير قلعه نويي إلى استغلال هذه المواجهات الودية لرفع الجاهزية الفنية، عبر تحسين التنظيم الدفاعي وزيادة سرعة التحول الهجومي قبل انطلاق المنافسات الرسمية في كأس العالم.