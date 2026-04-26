مفاجأة.. موقف محمود بنتايج من مباراة الزمالك وإنبي
الأطراف سلاح الأهلي.. توروب يستعين ببديل بلعمري أمام بيراميدز
جوهر نبيل: الرياضة أمن قومي في عهد السيسي.. ومراكز الشباب تتحول لحاضنات أعمال
تحديثات مصرفية مهمة.. الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي
فضيحة سرقة مشروبات كحولية خلال محاولة اغتيال ترامب
الكويت تدين محاولة اقتحام مسلح خلال فعالية حضرها ترامب في واشنطن
ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم الأحد؟.. وهذا تأثير الدولار
الرهان الأخير لمبابي.. مونديال 2026 بوابة العودة إلى سباق الذهب
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
الغنيمي يدعو لربط مراكز الشباب بسوق العمل عبر دورات البرمجة واللغات والمسرح
غزة تحت القصف .. استشهاد 5 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية مُتواصلة
ليلة مرعبة في أمريكا.. 9 مصابين خلال إطلاق نار قرب جامعة إنديانا
مجموعة مصر.. إيران تستعد للمونديال بودية قوية أمام مقدونيا الشمالية

إسراء أشرف

يواصل منتخب إيران، استعداداته بقوة لخوض منافسات كأس العالم 2026، في ظل طموحات كبيرة لتقديم ظهور مميز في النسخة التي تُقام بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، رغم الجدل الدائر حول مشاركته بسبب التوترات السياسية مع الولايات المتحدة.

ويأتي المنتخب الإيراني ضمن مجموعة قوية في المونديال تضم منتخب مصر، ومنتخب بلجيكا، ومنتخب نيوزيلندا، في مجموعة تُعد من الأكثر تنافسية في البطولة.

وأعلن المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمير مهدي علوي، عن خوض مباراة ودية أمام منتخب مقدونيا الشمالية في تركيا، ضمن معسكر إعداد الفريق للمرحلة الثانية من التحضير للمونديال.

وأكدت تقارير صحفية أن هذه المواجهة تأتي ضمن خطة فنية تهدف لاختبار المنتخب أمام مدارس كروية قوية تعتمد على الانضباط البدني والتكتيكي، خاصة أن المجموعة تضم منتخبات ذات مستوى عالٍ مثل بلجيكا ومصر.

من جانبه، يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب أمير قلعه نويي إلى استغلال هذه المواجهات الودية لرفع الجاهزية الفنية، عبر تحسين التنظيم الدفاعي وزيادة سرعة التحول الهجومي قبل انطلاق المنافسات الرسمية في كأس العالم.

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

الأهلي

مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب

مباراة الأهلي وبيراميدز

الزمالك بقمة الدوري.. ترتيب مجموعة التتويج قبل صدام الأهلي وبيراميدز

محمد خطاري

الإسماعيلي يعلن إصابة محمد خطاري بشرخ في الأنف وارتجاج بسيط بعد مواجهة مودرن سبورت

خالد طلعت

سيناريو صادم من خالد طلعت لصراع القمة بين الأهلي والزمالك

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

