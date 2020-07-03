خالد عكاشة: الشعب حطم مخطط الإخوان في 30 يونيو

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن مخططات الإخوان تحطمت من قبل الشعب يوم 30 يونيو عام 2013، مضيفا أن قيادات الإخوان جذبت عناصر إرهابية إلى سيناء لتهديد الشعب المصري.









وأضاف عكاشة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولى"، مساء اليوم الجمعة، أن الدولة حاربت الإرهاب لسنوات إلى أن تم القضاء عليهم جميعا، لافتا إلى أن الأخوان من أول يوم في الحكم واستغلت مواقعها في الدولة في جذب الإرهاب.









وأكد الخبير الأمني، أن جماعة الأخوان الإرهابية استغلت انشغال الدولة في عام 2011 لجذب العناصر الإرهابية إلى سيناء، متابعا أنه الأخوان حاولوا صنع سيناء قطعة من ما يحدث في أمكان كثير بها صراعات في المنطقة.



