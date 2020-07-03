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عاطف عبد الغني: الجماعة الإرهابية بعد 30 يونيو انكسرت.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال عاطف عبدالغني، رئيس تحرير دار المعارف، إن جماعة الإخوان تنظيم سري إرهابي، وليست جماعة دعوية ولا سياسية، دأبها دأب أي تنظيم سري يعمل تحت الأرض، وهذا هو سبب فشلها الذريع خلال فترة حكم مصر.


وأضاف "عبدالغني" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، إن الأزمة الحقيقية للجماعة أزمة الجماعة الأم في مصر، وبعد 30 يونيو انكسرت انكسارا رهيبا جدا.


وتابع: إن جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج مستمرة في تلقي التمويلات من قطر وغيرها عن طريق المنظمات التي نعرفها، وهذا الأمر ليس له تأثير علينا كالسابق.





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