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أخبار البلد

مدينة الدواجن تنتج 120 مليون دجاجة سنويا.. خبير: السيسي يتابع تنفيذ أكبر مشروع قومي بالواحات

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد أمير اسكندر خبير صناعة الدواجن أن مدينة الدواجن العملاقة بالواحات البحرية ، مشروع قومى، ويهدف لإنتاج 120 مليون دجاجة سنويا، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابعه من كثب، ويقدم التسهيلات له لأنه المشروع الأول من نوعه يهدف لتصدير الدواجن بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منها. 


وقال أمير اسكندر للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن مدينة الدواجن فى الواحات أضخم كيان متكامل فى صناعة الدواجن باستثمارات 2 مليار جنيه وتهدف لانتاج 120 مليون طائر سنويًا الى جانب إكثار وتربة جدود الدواجن من نوع الهابر العالمى و18 ألفا من امهات الدواجن. 


وأوضح إسكندر أن المرحلة الأولى من المشروع تهدف لأنتاج 60 مليون دجاجة ، بالإضافة لإنتاج 80 مليون كتكوت من سلالة الهابرد العالمية بعد ضم 800 الف ام بمزارع مدينة الدواجن المتكاملة بالواحات البحرية ، لافتا الى أن شركة كايرو 3 A  المنفذة للمشروع استقبلت 800 ألف من سلالة الهابر لإنتاج 80 مليون كتكوت تسمين سنويًا ، بالأضافة الى إنشاء مجزر آلى عملاق بطاقة 150 ألف طائر يوميًا وتنفيذ خطة تسويق تضمن تحقيق الاكتفاء الكامل من الدواجن بالسوق المحلى قبل الاتجاه إلى التصدير .  


https://www.youtube.com/watch?v=HsAAcTPRwM4
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