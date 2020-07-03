AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موراتا يتقدم لـ أتليتكو مدريد ضد مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:06 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أنهى نادي أتليتكو مدريد، الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره نادي ريال مايوركا، متقدكًا عليه بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

نادي أتليتكو مدريد تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 29، بعد تعرض ألفارو موراتا للشد من القميص داخل منطقة الجزاء، ليتولى اللاعب مهمة تسديدها بنجاح، معلنًا عن الهدف الأول لنادي أتليتكو مدريد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، اخترق كوكي دفاعات نادي ريال مايوركا من الجهة اليمنى، ليرسل كرة عرضية أرضية، قابلها موراتا بقدمه مسكنًأ إياها شباك مايوركا، معلنًا عن الهدف الثاني ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفي نظيفين.

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد للمباراة كالآتي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: تريبير - سافيتش - خيمينيز - سانشيز

خط الوسط: ساؤول - لورينتي - كوكي - كاراسكو

خط الهجوم: جواو فيليكس - ألفارو موراتا

ويحتل نادي أتليتكو مدريد المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بينما يحتل نادي ريال مايوركا المركز الثامن عشر برصيد 29 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 28

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة بلد الوليد بـ الدوري الإسباني

التشكيل.. دييجو كوستا يقود أتليتكو مدريد أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

أتليتكو مدريد يتقدم على ليفانتي بهدف نظيف في الدوري الإسباني

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام أتلتيكو مدريد ويقترب من توديع حلم الدوري الإسباني ..فيديو

بعد التعادل .. ملخص وأهداف مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

لأصحاب المعاشات.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمس؟

لخلافات فنية وقانونية | الري: استكمال مفاوضات سد النهضة غدًا بحضور مراقبين وخبراء

مرتضى منصور يقرر إزالة اسميّ حسن شحاتة وأشرف قاسم من منشآت نادي الزمالك

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع تراوري

أهالي بنها يشيعون جثمان الفنان محمود جمعة إلى مثواه الأخير .. صور

عايشة معانا وحاولت الهرب ٣ مرات.. شقيق حبيسة المنيا منذ 22 سنة يفجر مفاجأت جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمتعة أصول| 5 فنادق من الجليد حول العالم.. حطمت التابوهات وتمردت على المألوف

بمكياج ناعم .. بسمة بوسيل تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو لايف | مسئول إسباني في ورطة بسبب استحمامه خلال اجتماع عبر الإنترنت