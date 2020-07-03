موراتا يتقدم لـ أتليتكو مدريد ضد مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني





نادي أتليتكو مدريد تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 29، بعد تعرض ألفارو موراتا للشد من القميص داخل منطقة الجزاء، ليتولى اللاعب مهمة تسديدها بنجاح، معلنًا عن الهدف الأول لنادي أتليتكو مدريد.





وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، اخترق كوكي دفاعات نادي ريال مايوركا من الجهة اليمنى، ليرسل كرة عرضية أرضية، قابلها موراتا بقدمه مسكنًأ إياها شباك مايوركا، معلنًا عن الهدف الثاني ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفي نظيفين.





وجاء تشكيل أتليتكو مدريد للمباراة كالآتي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: تريبير - سافيتش - خيمينيز - سانشيز

خط الوسط: ساؤول - لورينتي - كوكي - كاراسكو

خط الهجوم: جواو فيليكس - ألفارو موراتا

ويحتل نادي أتليتكو مدريد المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بينما يحتل نادي ريال مايوركا المركز الثامن عشر برصيد 29 نقطة.

أنهى نادي أتليتكو مدريد، الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره نادي ريال مايوركا، متقدكًا عليه بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.