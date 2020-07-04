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محافظ جنوب سيناء: المحافظة استقبلت 450 سائحا من أوكرانيا

السبت 04/يوليه/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عودة السياحة لمصر، وإجراءات الوقاية من فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة mbc مصر، أن إجمال سائحين في المحافظة منذ عودة السياحة وصلوا لحوالي 450 سائحا من دولة أوكرانيا، موضحا أن المحافظة استقبلت طائرتين أوكرانيتين وطائرة من بيلاروسيا.

وتابع المحافظ، أن الفترة القادمة ستتطلب عمل أكثر لاستقطاب رحلات الدول الكبرى، موضحا أنه جلس مع عدد من السائحين ووجد أن لديهم معلومات مغلوطة عن مصر.

وأكمل أنه من ضمن هذه المعلومات المغلوطة سيتطلب سفرهم إلى مصر بأن يقومون بالمكوث في الحجر الصحي 15 يوما، وهو أمر عاري عن الصحة.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه أصبحت شرم الشيخ مؤهلة لاستقبال السائحين، لافتا إلى أنه تم فتح مراكز الغوص وعددهم 27 مركزا ومراكز الألعاب المائية والدراجات البخارية.

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