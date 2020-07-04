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خالد عبد الغفار: استمرار ثبات معدل إصابات كورونا لمدة أسبوعين يعني دخولنا منطقة الأمان.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 02:02 ص
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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عادل نصار
زف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، خبرا سارا بشأن تخطي مصر ذروة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لقناة "أم بي سي مصر"، أن معدل مصر في أعداد الإصابات والوفيات بشأن فيروس كورونا المستجد بدأ التغير من الارتفاع الراسي للأرقام وتغير تمام.

وتابع الوزير، أن هذا يعني أننا تخطينا مرحلة الذروة وما بعدها ونستعد للنزول، متابعا أنه :"من المتوقع أن نصل لـ 100 ألف إصابة خلال شهرين وهذا أمر جيد".

وأكمل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، أنه ننتظر تأثير فتح الاقتصاد وامتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه :"كله هيبان في شهر سبع، ولو الأمور فضلت في هذه الأعداد لحد نص سبعة هنكون في أمان ونعرف أننا تخطينا مرحلة الذروة تماما".

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، إلى أن مصر دخل في مرحلة بداية السيطرة الكاملة، ونحتاج تحليل أخر بعد أسبوعين لتأكيد الأمر أكثر ونقول أننا تخطينا الذروة بكل تأكيد.

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