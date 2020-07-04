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اقتصاد

بولندا وألمانيا ستقلصان واردات نفط روسيا في يوليو

السبت 04/يوليه/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
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رويترز

قال متعاملون  إنه من المقرر أن تقلص بولندا وألمانيا مشتريات مزيج خام الأورال الروسي الرئيسي عبر خط أنابيب دروجبا هذا الشهر بعد أن خفضت موسكو إنتاجها النفطي شأنها شأن منتجين كبار آخرين.

وواردات أوروبا المنقولة بحرا من خام الأورال، الذي يجري تداوله بعلاوة فوق خام القياس برنت المؤرخ، متقلصة بالفعل.

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وقال ثلاثة متعاملين إن إمدادات خام الأورال عبر خط الأنابيب الفرعي الشمالي من دروجبا، وهو خط أنابيب جرى مده إبان العهد السوفيتي ويعني اسمه ”الصداقة“ بالروسية، إلى بولندا وألمانيا ستنخفض لحوالي 2.5 مليون طن (590 ألف برميل يوميا) في يوليو من 2.85 مليون طن في يونيو 

وسيقل ما ستحصل عليه المصافي البولندية من هذا الخام بمقدار 200 ألف طن مقارنة بالشهر الماضي، ومن المقرر أن تتقلص المبيعات إلى ألمانيا بنحو 150 ألف طن.

وقال متعاملون إن شركة إنتاج النفط الروسية المتوسطة الحجم تاتنفت ستعلق الإمدادات إلى ألمانيا هذا الشهر. وهي عادة ما تورد نحو 50 ألف طن من خام الأورال إلى البلاد شهريا.

ومن المقرر أن تخفض روسنفت تدفقاتها من خام الأورال إلى ألمانيا، التي تملك حصصا بعدة مصاف فيها، بنحو 100 ألف طن مقارنة بيونيو 

في غضون ذلك، من المقرر أن يبلغ حجم إمدادات روسنفت وتاتنفت عبر خط الأنابيب الفرعي الجنوبي من دروجبا إلى جمهورية التشيك 350 ألف طن، وذلك بعد توقف التدفقات في يونيو  بسبب أعمال صيانة بالمصافي.

وقال متعاملون أيضا إن صادرات النفط الروسية إلى سلوفاكيا والمجر ستظل كما هي هذا الشهر. ولم ترد روسنفت وتاتنفت وترانسنفت، التي تحتكر خطوط أنابيب النفط في روسيا، على طلبات للتعقيب.

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