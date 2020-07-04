غدا.. رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد يؤدون اليمين أمام البرلمان

يؤدي رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجدد، اليمين الدستورى بجلسة مجلس النواب غدا الأحد الموافق ٥ يوليو.





وقرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية المشار إليها، دعوة كل من: كرم كامل إبراهيم جبر، وعبدالصادق محمد الشوربجي، وحسين جمال عبدالقادر زين، لأداء اليمين القانونى أمام مجلس النواب بجلسته المنعقدة صباح غدا الأحد 5 يوليو.





وكلف المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، الأمانة العامة بالتواصل مع مكاتب رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الصحفية والإعلامية، لإخطارهم بموعد حضورهم الجلسة العامة للمجلس.







وكانت قد صدرت قرارات رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم كامل إبراهيم جبر، والقرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق محمد الشوربجي، والقرار رقم 365 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين جمال عبدالقادر زين.





وتنص القوانين المنظمة للهيئات على أن يؤدي رؤساء الهيئات ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليمين القانونى امام البرلمان قبل ممارسة أعمالهم.





ووفقا للقانون سيكون نص اليمين : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق".

