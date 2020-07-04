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حوادث

ضبط عاطل وبحوزته جوال بانجو في طوخ

السبت 04/يوليه/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط عاطل وبحوزته جوال بداخله 15 شجرة لنبات البانجو المخدر احيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط "إبراهيم اا" 70 سنة عاطل وذلك أمام مسكنه وبحوزته جوال بلاستيك بداخله (15) شجرة لنبات البانجو المخدر.

كما تم ضبط محمد ه ع عاطل وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 200 جرام ومبلغ مالى 570 جنيها وهاتف محمول ومحمد ع ع عاطل وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 85 جراما ومبلغ 115 جنيها وهاتف محمول.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط حسام ف ع عاطل وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن 250 جراما ومبلغ 380 جنيها وهاتف محمول ومحمد م ع عاطل وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن 350 جراما ومبلغ مالى 340 جنيها وهاتف محمول. 

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز كفر شكر من ضبط أحمد ع ع عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 25 جراما ومبلغ 210 جنيهات وهاتف محمول وعبد الله ع  ع عاطل وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 200 جرام ومبلغ 155 جنيها وهاتف محمول وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
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