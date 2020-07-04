لزيادة الإنتاج.. تايلاند تستعبد القرود وتكسر أسنانهم لجني المال

كشفت تقارير بريطانية عن حقيقة مؤلمة حول استخدام القرود في إنتاج جوز الهند، حيث تقوم تايلاند بربط عنق القرود بسلاسل حتى لا تهرب ويتم تدريبهم على القفز لإحضار جوز الهند بدلا من الأطفال.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن التقارير كشفت استخدام 8 حقول في تايلاند للقرود في جمع ثمرة جوز الهند بدلا من تشغيل العمالة من الأطفال.











وأوضحت التقارير الانتهاكات التي قام بها المزارعون في حقوق الحيوان، فقد قام المزارعون بخطف تلك السلالة من القرود من البراري تحديدا بسبب صغر حجمها وسرعتها.











وقام المزارعون بربط القرود من عنقهم بسلاسل حديدية حتى لا تهرب، وقاموا بتكسير أسنانهم لتمنعهم من عض المزارعين، فيقوموا بالمساعدة دون أي خطورة.











وكشفت التقارير عن تلك الجريمة بعد ملاحظة اختفاء منتجات الألبان من السوق في بريطانيا.