AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لزيادة الإنتاج.. تايلاند تستعبد القرود وتكسر أسنانهم لجني المال

السبت 04/يوليه/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
كشفت تقارير بريطانية عن حقيقة مؤلمة حول استخدام القرود في إنتاج جوز الهند، حيث تقوم تايلاند بربط عنق القرود بسلاسل حتى لا تهرب ويتم تدريبهم على القفز لإحضار جوز الهند بدلا من الأطفال.
 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن التقارير كشفت استخدام 8 حقول في تايلاند للقرود في جمع ثمرة جوز الهند بدلا من تشغيل العمالة من الأطفال.


وأوضحت التقارير الانتهاكات التي قام بها المزارعون في حقوق الحيوان، فقد قام المزارعون بخطف تلك السلالة من القرود من البراري تحديدا بسبب صغر حجمها وسرعتها.


وقام المزارعون بربط القرود من عنقهم بسلاسل حديدية حتى لا تهرب، وقاموا بتكسير أسنانهم لتمنعهم من عض المزارعين، فيقوموا بالمساعدة دون أي خطورة.


وكشفت التقارير عن تلك الجريمة بعد ملاحظة اختفاء منتجات الألبان من السوق في بريطانيا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرود وغزلان في الشارع.. كورونا يطلق العنان للحيوانات للتنزه بدل المواطنين.. صور

يعزز صحة القلب ويقوي المناعة.. فوائد تناول حليب جوز الهند

تايلاند تجري تجارب على لقاح مضاد لفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. لا إصابات ولا وفيات بـ كورونا في تايلاند

بدون وفيات.. تايلاند تسجل 11 إصابة جديدة بـ كورونا

حالة من الذعر بعد سرقة قرود عينات اختبار فيروس كورونا في الهند.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 4-7-2020

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس أصبح أقل ضعفا وأكثر استجابة للدواء.. فيديو

الدولار يسجل 16.07 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت ٤-٧-٢٠٢٠

عايزة أخدك فى حضنى .. بسمة وهبة توجه رسالة مؤثرة لابنها بسبب كورونا

خبير سياحي: رسالة السفير الروسي تعكس أن مصر هي الوجهة السياحية الأولى للأجانب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كشفها لشخصية المتحرش.. 10 صور لأبرز إطلالات لِلّا فضة على إنستجرام

بإطلالة أنيقة.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها

شاهد.. الإعلان عن تيجوان الجديدة من فولكس فاجن.. صور