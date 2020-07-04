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حوادث

مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بنجع حمادى

السبت 04/يوليه/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بمدينة نجع حمادي.


تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بوسط المدينة، نتج عنها مقتل محمد.س.م ٢٥ عاما، و إصابة اثنين آخرين بإصابات متنوعة.


من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتى اسعاف، لنقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى العام.


فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهمين بارتكاب واقعة القتل والسلاح المستخدم.


تحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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