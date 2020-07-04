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أخبار العالم

كوريا الشمالية: لا حاجة للاجتماع مع الولايات المتحدة لإجراء محادثات

السبت 04/يوليه/2020 - 11:19 ص
كوريا الشمالية والولايات
كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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ا ش ا
قالت النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي تشو سون هوي، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية لا تشعر بالحاجة للاجتماع مع الولايات المتحدة لإجراء محادثات، متهمة واشنطن بالاستفادة من الحوار بين البلدين فقط باعتباره "أداة للتعامل مع أزمتها السياسية".

وأضافت سون هوي - في بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية - "أن الولايات المتحدة ستكون مخطئة إذا كانت لا تزال تعتقد أن المفاوضات ستستمر مع كوريا الشمالية"، لافتة إلى أن الشمال قد وضع بالفعل "جدولًا زمنيًا استراتيجيًا مفصلًا للسيطرة على التهديد طويل الأمد من الولايات المتحدة".

وتابعت - حسبما ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية - "لن يكون هناك أي تعديل وتغيير في سياستنا مشروطة بالمعايير الخارجية.. نحن لا نشعر بأي حاجة للجلوس وجها لوجه مع الولايات المتحدة؛ لأنها لا تعتبر الحوار بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة ليس سوى أداة للتعامل مع أزمتها السياسية".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن - في وقت سابق - إنه سيدفع لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

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