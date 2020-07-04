منار سامي فتاة التيك توك تصرخ في المحكمة: عايزة أشوف بنتي

انهارت منار سامي فتاة التيك توك خلال جلسة تجديد حبسها أمام محكمة جنح كفر شكر اليوم وطلبت منار رؤية طفلتها التى تلبغ من العمر 3 سنوات واصيبت بعدها بحالة من الإغماء داخل القفص.

وكانت جلسة التجديد قد شهدت مشادات بين أسرتها وأحد الأفراد الملكفين بحراسة المتهمة بعدما أصيبت بالإغماء ما أثار أسرتها التي اندفعت للاطمئنان عليها فحاول الحراسة منعهم، ما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين حيث جرى السيطرة على الموقف وإعادة الهدوء بعد إبعاد والدتها ووالدها وشقيقها وشقيقتها فيما تحرر مذكرة بالواقعة.





وكانت النيابة الكلية في بنها بإشراف المستشار على حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها قد أمرت الأسبوع الماضي بحبس "منار سامي" والمعروفة بـ"فتاة التيك توك" في بنها وصديقها الشهير بزيكا 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.





وذلك بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها وصديقها، وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات حيث جرى ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل الشهيرة ببنها.





ووجهت النيابة للمتهمة وصديقها تهمتي التحريض على الفسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع بالمخالفة للمبادئ والقيم مع مراعاة التجديد لهما فى المواعيد القانونية المحددة حيث تقرر عقد جلسة التجديد يوم السبت 4 يوليو الجاري.