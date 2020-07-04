رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي: البرلمان تحت حكم المرشد

كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي، عبير موسي، تفاصيل رفض تحديد جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة لائحة إعلان تنظيم الإخوان جماعة إرهابية، واعتبار كل من لهم علاقة بالتنطيم، بشكل مباشر أو غير مباشر، مرتكبا لجريمة إرهابية.





وقالت موسى إن ما حدث يعني الإعلان رسميا أن البرلمان التونسي محكوم بتنظيم الإخوان، مشيرة إلى من وصفتهم بـ"الخائن الأكبر" وهم ممثلين حزب "قلب تونس" داخل مكتب المجلس، الذين صوتوا مع الإخوان لكي لا يتم تعيين هذه الجلسة.



