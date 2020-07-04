كورونا إنفلونزا إسبانية .. الصين: الوباء خرج من أوروبا وليس ووهان

فيروس كورونا المستجد في العالم، مؤكدًا أن الوباء ظهر في أوروبا أولا وليس في مدينة ووهان الصينية المعروفة بأنها البؤرة الأولى للوباء. اتهم مسئول صيني كبير إسبانيا بالمسؤولية عن انتشارفي العالم، مؤكدًا أن الوباء ظهر في أوروبا أولا وليس في مدينة ووهان الصينية المعروفة بأنها البؤرة الأولى للوباء.





وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، قال مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالصين وانج جوانجفا إن بحثًا أجري في مدينة برشلونة الإسبانية كشف عن وجود فيروس كورونا في عينة من مياه الصرف الصحي تعود إلى شهر مارس 2019، ومن ثم فإن أي تحقيق حول منشأ الفيروس يجب أن يبدأ في إسبانيا.





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وأضاف جوانجفا: "تحديد منشأ فيروس كورونا يجب أن يتم من خلال تحقيق يشمل عدة دول، ليس من المهم أي دولة سيبدأ منها التحقيق طالما سيشمل عدة دول ويجري بشكل عادل".





يأتي ذلك قبل أيام من إرسال منظمة الصحة العالمية بعثة إلى الصين لتحديد منشأ فيروس كورونا بدقة، والذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من نصف مليون شخص حول العالم.





وأضافت الصحيفة أن خبراء مستقلين طعنوا في صحة نتائج البحث الذي اكتشف وجود فيروس كورونا في برشلونة، مؤكدين أن أدلة نشأة الفيروس في الصين أقوى بكثير من أدلة هذا البحث.





وقال مدير معهد "يو سي إل للأبحاث الجينية" في لندن فرانسوا بالو إن التفسير المعقول لاكتشاف فيروس كورونا في عينة مياه الصرف القديمة بإسبانيا هي أن العينة تلوثت حديثًا بالفيروس ولم يكن الأخير موجودًا بها منذ البداية.



