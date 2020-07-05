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اقتصاد

استقرار الذهب في مستهل التعاملات

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:02 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
استقرت اسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد ، بعد هبوطه أمس بمعدل جنيهان لدي محالات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا، لدي محالات الصاغة اليوم نحو 794 جنيه كأعلي سعر مقابل 796 جنيها أمس بفارق جنيهين اثنين.

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ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة نحو 907 جنيه مقابل909  امس  بفارق جنيهين اثنين

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 681 جنيه كأعلي سعر مقابل682 جنيها أمس بفارق جنيه واحد

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 529 جنيه مقابل530 جنيه أمس بفارق جنيه واحد

وسجل كيلو الذهب نحو 907.43 ألف جنيه و أوقية الذهب بـ 28.221 ألف جنيه و الجنيه الذهب نحو 6352 جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.



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