أحمد موسى: أردوغان يعين إرهابيًا عضو في تنظيم القاعدة مديرًا للمخابرات الليبية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور أردوغان يجهز نفسه للتقدم نحو سرت.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اردوغان وقع اتفاق عسكري مع السراج يتيح بقاء مليشيا أردوغان للابد في ليبيا".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لا سيادة في غرب ليبيا إلا لمرتزقة ومليشيا الديكتاتور أردوغان".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أردوغان يرغب في تعيين إرهابي وقيادي في تنظيم القاعدة مديرا للمخابرات الليبية يدعى خالد الشريف".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "القيادي الإرهابي خالد الشريف إرهابي رجل أردوغان في ليبيا".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لو اردوغان قتل السراج محدش يقدر يتكلم او يتم محاسبته او محاكمته".



