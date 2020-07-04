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أحمد موسى: أردوغان يعين إرهابيًا عضو في تنظيم القاعدة مديرًا للمخابرات الليبية

السبت 04/يوليه/2020 - 09:37 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور أردوغان يجهز نفسه للتقدم نحو سرت.
 
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اردوغان وقع اتفاق عسكري مع السراج يتيح بقاء مليشيا أردوغان للابد في ليبيا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لا سيادة في غرب ليبيا إلا لمرتزقة ومليشيا الديكتاتور أردوغان".
 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أردوغان يرغب في تعيين إرهابي وقيادي في تنظيم القاعدة مديرا للمخابرات الليبية يدعى خالد الشريف".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "القيادي الإرهابي خالد الشريف إرهابي رجل أردوغان في ليبيا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لو اردوغان قتل السراج محدش يقدر يتكلم او يتم محاسبته او محاكمته".

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