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وقعت قبل 4 سنوات.. عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان يكشف تفاصيل واقعة تحرش

السبت 04/يوليه/2020 - 11:34 م
أحمد هنو
أحمد هنو
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أحمد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، إنه فوجئ أمس بأن هناك فتاة كتبت تدوينة على حسابها الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى تشرح خلاله تعرضها إلى واقعة تحرش تعود إلى أربع سنين ماضية، من قبل أحد زملائها، ورغم أن الواقعة قديمة إلا أن لها تأثيرًا سلبياً قوياً على معنوياتها.

وأضاف "هنو" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فور علمه بذلك طالب بفتح تحقيق فى الواقعة، حفاظًا على حقوق الطالبات والطلاب والحرم الجامعى، وتابع:" بكرة فى مكتبى الساعة 9 صباحًا  ستكون الفتاة والشاب فى مكتبى لعمل تحقيق رسمى من أجل الوقوف على حقيقة الواقعة".

وأكد "هنو"، أن الواقعة أحدثت نوعًا من القلق فى وسط الطلاب بسبب حجم التداول الكبير للبوست الذى كتبته الطالبة، مُشددًا على أنه ليس لدى تصور كامل عن الواقعة كون كافة المعلومات تأتى من "الفيسبوك"، مشددًا على أنه غدًا سيقف على التفاصيل الكاملة للواقعة. 

 وتابع: "الطالب المتهم فى الفرقة الرابعة والفتاة فى الفرقة الثالثة".
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