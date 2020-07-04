AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يؤمن المركز الرابع بـ 3-0 في شباك واتفورد

السبت 04/يوليه/2020 - 11:16 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق تشيلسي فوزا مهما على ضيفه واتفورد، في المباراة التي أقيمت بينهما على أرض "ستامفورد بريدج"، بالفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

هدف التقدم جاء من توقيع المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بعد تمريرة تلقاها من باركلى داخل منطقة الجزاء ليسدّدها قوية على يسار الحارس.

وعزز البلوز من تقدمهم بعد ما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد سقوط بوليستش ليتصدر لها ويليان ويسجلها بنجاح في الشباك.

اختتم باركلي الثلاثية في الدقيقة 92 من اللقاء بعد تسديدة مقتنة من داخل منطقة الجزاء.

رفع تشيلسي رصيد نقاطه إلى النقطة 57، عاد بهم من جديد إلى المركز الرابع الذي كان مانشستر يونايتد قد يحتله مؤقتًا بفوزه اليوم على بورنموث بخمسة أهدافٍ لهدفين، فيما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 28 يحتل بهم المركز السابع عشر في جدول الترتيب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشيلسي ضد مانشستر سيتي .. التشكيل الرسمي للفريقين قبل صافرة البداية

تشيلسي يتقدم على مان سيتي بهدف بالشوط الأول .. وليفربول يترقب سقوط جوارديولا

ويليان يمنح البلوز التقدم على السيتى.. ويقرب ليفربول من التتويج بالدوري

الدوري الإنجليزي .. تشيلسي يتقدم بهدفين على واتفورد فى الشوط الأول

ترشيحاتنا

عداد كورونا فى مصر.. 74035 إصابة.. و3280 وفاة.. شفاء 20103

صلاح السعدني يعود للشاشة من جديد.. غدًا

محافظ القاهرة.. إزالة 3 عقارات مخالفة بمحور ترعة الطوارئ بحى السلام ..صور

7 مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

عند الجلوس في صلاتي الشفع والوتر هل أقرأ آية أم أتشهد؟ الإفتاء توضح.. فيديو

تناولها فورا.. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة ضد كورونا

AdvertisementS

من أنتم.. وائل جمعة يوجه رسالة مؤثرة لـ حسن شحاته بعد إزالة اسمه من نادي الزمالك

بعد تغيبه عن التدريبات.. نجم الوداد يقترب من الانضمام لـ الأهلي أو الزمالك

أخبار الاهلي.. نجم الوداد يقترب من المارد الاحمر.. مران قوي للفريق في التتش استعدادا لعودة الدوري

اصابة لاعب وإداري بـ فيروس كورونا.. الزمالك يتسلم نتائج المسحة الطبية لـ الفريق

أخبار الزمالك.. إصابة مصطفى فتحي بفيروس كورونا.. تعثر صفقة انتقال دونجا .. و24 مليون جنيه لتفادي أزمة بوطيب

إصابة طبيب الزمالك بـ فيروس كورونا.. صور

عقب وفاة والدته| الدرندلي يعلن انتهاء الصراعات مع تركي آل الشيخ

بعد أنباء رحيله عن برشلونة.. 3 وجهات محتملة لـ ميسي

العناية الإلهية تنقذ هشام يكن من الموت المحقق بطريق شرم الشيخ

مصدر باتحاد الكرة: إصابة مصطفى فتحي وإداري الزمالك بفيروس كورونا

ميسي وبرشلونة.. رحيل يحسمه عاملان.. ونجاح أسطورى يستحق النهاية السعيدة

هدف عالمي لـ رونالدو.. شاهد | ملخص وأحداث مباراة يوفنتوس وتورينو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف