الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يؤمن المركز الرابع بـ 3-0 في شباك واتفورد

حقق فريق تشيلسي فوزا مهما على ضيفه واتفورد، في المباراة التي أقيمت بينهما على أرض " ستامفورد بريدج"، بالفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.





هدف التقدم جاء من توقيع المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بعد تمريرة تلقاها من باركلى داخل منطقة الجزاء ليسدّدها قوية على يسار الحارس.

وعزز البلوز من تقدمهم بعد ما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد سقوط بوليستش ليتصدر لها ويليان ويسجلها بنجاح في الشباك.



