AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

احمد فتحي يتألق فى تدريبات الأهلي .. شاهد

السبت 04/يوليه/2020 - 11:33 م
احمد فتحي
احمد فتحي
Advertisements
محمد بدران

شارك احمد فتحى لاعب النادى الأهلي، جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورا جديدة.


ونشر احمد فتحي صورة له من مران الفريق اليوم، استعدادا لاستئناف الدوري، نالت إعجاب متابعيه.


وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد عقد اجتماعا مطولا مع اللاعبين قبل بداية مران المجموعة الثانية من اللاعبين.


واجتمع ديفيد سيزا المدرب العام، وسامي قمصان بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ويانكون ميشيل، مدرب الحراس في جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران الخاص بالمجموعة الثانية.


وحرص الجهاز الفني على إقامة الاجتماع في ملعب التتش بمسافات تباعد بين جميع اللاعبين حفاظا على سلامتهم.


View this post on Instagram

⚽️

A post shared by Ahmed Fathi (@ahmedfathi_24) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار النادي الأهلي | عودة الفريق إلى التدريبات.. تألق فتحي ونيولوك رمضان.. جلسة عبد الحفيظ مع اللاعبين

تدريبات بدنية متنوعة بمران المجموعة الثانية للأهلي

سيزا يجتمع بشريف إكرامي في حضور يانكون ميشيل

الجهاز الفني بالنادي الأهلى يجتمع باللاعبين قبل مران المجموعة الثانية

استعدادا للدوري.. مروان محسن يشارك متابعيه صورا له من مران الأهلي

استعدادا للدوري .. كهربا يشارك في تدريب الأهلي .. شاهد

ترشيحاتنا

لو أقنعني سأعتذر للأمة.. خالد الجندي يدعو أزهريا للمناظرة بشأن الطلاق الشفوي.. فيديو

سائق حفار أوسيم: قعدت في الكابينة تحت الأنقاض وربنا نجاني بمعجزة

علي متنها 6 آلاف راكب.. مصادر: مصر للطيران نظمت اليوم 50 رحلة دولية

بعض المؤسسات الصحفية بها إخوان.. ياسر رزق: حذائي أطهر من أي إخواني ومستمر في مهاجمتهم .. فيديو

تناولها فورا.. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة ضد كورونا

النيابة العامة تجري تحقيقاتها مع المتهم بالتحرش بفتيات جامعة خاصة

AdvertisementS

من أنتم.. وائل جمعة يوجه رسالة مؤثرة لـ حسن شحاته بعد إزالة اسمه من نادي الزمالك

عقب وفاة والدته| الدرندلي يعلن انتهاء الصراعات مع تركي آل الشيخ

بعد تغيبه عن التدريبات.. نجم الوداد يقترب من الانضمام لـ الأهلي أو الزمالك

أخبار الاهلي.. نجم الوداد يقترب من المارد الاحمر.. مران قوي للفريق في التتش استعدادا لعودة الدوري

اصابة لاعب وإداري بـ فيروس كورونا.. الزمالك يتسلم نتائج المسحة الطبية لـ الفريق

بسبب حازم إمام وعبدالله جمعة .. أوباما يرغب فى الرحيل عن الزمالك

أخبار الزمالك.. إصابة مصطفى فتحي بفيروس كورونا.. تعثر صفقة انتقال دونجا .. و24 مليون جنيه لتفادي أزمة بوطيب

محمد سلطان: تقليل المسحات الطبية لتكلفتها .. وأرسلنا النتائج سريا لـ الزمالك

أخبار الرياضة| إصابة طبيب الزمالك بـ كورونا.. رونالدو يسجل هدفا عالميا.. فاردي يرعب محمد صلاح على هدافي الدوري.. ونجم الوداد يقترب من الأهلي

إصابة طبيب الزمالك بـ فيروس كورونا.. صور

بعد أنباء رحيله عن برشلونة.. 3 وجهات محتملة لـ ميسي

العناية الإلهية تنقذ هشام يكن من الموت المحقق بطريق شرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف