احمد فتحي يتألق فى تدريبات الأهلي .. شاهد

شارك احمد فتحى لاعب النادى الأهلي، جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورا جديدة.





ونشر احمد فتحي صورة له من مران الفريق اليوم، استعدادا لاستئناف الدوري، نالت إعجاب متابعيه.





وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد عقد اجتماعا مطولا مع اللاعبين قبل بداية مران المجموعة الثانية من اللاعبين.







واجتمع ديفيد سيزا المدرب العام، وسامي قمصان بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ويانكون ميشيل، مدرب الحراس في جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران الخاص بالمجموعة الثانية.







وحرص الجهاز الفني على إقامة الاجتماع في ملعب التتش بمسافات تباعد بين جميع اللاعبين حفاظا على سلامتهم.





