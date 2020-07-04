بسبب حازم إمام وعبدالله جمعة .. أوباما يرغب فى الرحيل عن الزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق، اقتراب يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب نادي الزمالك، من الرحيل فى نهاية الموسم المقبل.
وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أوباما يشعر بحالة استياء شديدة من مسؤولي القلعة البيضاء بسبب تجاهل تجديد عقده، رغم إعلان النادي تجديد عقد حازم إمام وعبد الله جمعة"
وأضاف: " أوباما يرغب فى تعديل عقده ليكون مثل محمود علاء وطارق حامد "فئة أولي"، وهو ما يعترض عليه مسؤولو القلعة البيضاء"
وأشار إلى أنه يحق للاعب التوقيع بشكل حر إلى أى نادٍ فى شهر يناير المقبل، ويرغب أوباما فى حالة عدم تعديل عقده كفئة أولي داخل نادي الزمالك، فى خوض تجربة الإحتراف الخارجي.