السيسي يرسم ملامح مصر من جديد .. إنجاز 40 كوبري فى شرق القاهرة بتكلفة 16 مليار جنيه

إنجاز تلو الآخر يضاف إلى الجهود المضنية التى تبذلها الدولة المصرية تحت مظلة المشروعات القومية، خاصة بعد أن عقدت القيادة السياسة العزم على تطوير شبكة الطرق بشكل عام ، وحل لغز التكدسات المرورية بشكل خاص على مستوى الجمهورية ، فكان تطوير الطرق والمحاور بالعاصمة نصيب الأسد نظرا للكتلة السكانية الأكبر.









ونشرت صحيفة الأهرام فى عددها الصادر صباح اليوم الاحد ، تقريرا يكتبة الكاتب الصحفى محمد صبري بعنوان " الرئيس السيسي يرسم ملامح مصر من جديد " تناول التقرير إنجاز الدولة المصرية شبكة طرق وكبارى انهت نهائيا على أزمة المرور بمصر بشكل عام والقاهرة بشكل خاص لتمتعها بنصيب الاسد فى التعداد السكانى.









خلايا نحل تعمل ليلا نهارا فى كافة المحافظات تحت إشراف مباشر من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ خطط التنمية والتطوير لكافة شبكات الطرق ورفع كفاءتها.









فمنذ أن عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى العزم للوصول بمصرنا الحبيبة إلى مصر الجديدة التى يحلم بها كل مواطن ، تلك اللحظة ورغم كل الصعاب التى تواجه مصر من حربها ضد الإرهاب ومخططات دولية تسعي بكل طاقتها لافشل مصر وجرها إلى التفكك والصراعات لتتحول كمثلها من الدول المنقسمة والممزقة ، الا أن القيادة السياسية الحكيمة نجحت بفضل الرؤية الثاقبة نحو المستقبل ومن ورائه شعبا يعى تلك المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد ، نجحت الدولة فى وضع مخطط متكامل وخارطة طريق تم خلالها رسم ملامح مصر من جديد.





فقد أعطى الرئيس السيسي الضوء الأخضر لبدء انطلاق العمل لتطوير شبكة الطرق بكافة أنحاء الجمهورية عامة ومناطق شرق القاهرة خاصة، لرفع المعاناة عن المواطنين نتيجة الزحام اليومى ، وفى غضون أشهر قليلة نجحت الشركات المنفذة فى إنشاء 40 كوبرى جديد بشرق القاهرة بتكلفة 16 مليار جنيه تقريبا، وترشيح دخول موسوعة جينيس، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة العديد من الطرق لتنتهى أزمة المرور بمصر والعاصمة بشكل خاص .









فتطوير شبكة الطرق وحل أزمة المرور من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة وتسعى لتطويرها بشكل كامل منذ تولى الرئيس السيسي قيادة البلاد ، حيث تم الانتهاء بشكل كامل من العمل فى عدد 14 كوبرى بمناطق مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة والمطرية وحلمية الزيتون ، فيما جار الانتهاء خلال الايام القليلة القادمة من الاعمال بعدد ٢ كوبرى آخرين بشاع مصطفى النحاس وعباس العقاد .









ال١٦ كوبرى الجدد ساهمت بشكل كبير فى حل أزمة المرور بمناطق شرق القاهرة التى عان سكانها منذ عقود من الزحام المرورى، وذلك بعد دراسة تم خلالها رصد أماكن التكدسات والتفكير فى كيفية الخروج من عنق الزجاجة والعمل على حل تلك الأزمة حتى خرجت إلى النور ، فعلينا أن نفخر بما تحقق من إنجاز هذا الحجم من الكبارى التى تعد ضمن المشروعات القومية للدولة .









فقد تم الانتهاء من كافة الأعمال ب٨ كبارى جديدة بمنطقتى مصر الجديدة والنزهة وهم : كوبرى المرغنى ، وكوبرى السبع عمارات ، وكوبرى الماظة تقاطع ابو بكر الصديق مع شارع المرغني ، وكوبرى النزهة يعلو ميدان ، وكوبرى الطيران ، وكوبرى اعلى ميدان سفير وكوبرى اعلى ميدان المحكمة ، وكوبرى اعلى ميدان الحجاز ، وكوبرى المليون شجرة.









أما منطقتا الزيتون والاميرية هناك ٥ كبارى ، تم الانتهاء من كافة الأعمال بهم وهم : كوبرى بشارع ابن الحكم بالزيتون ، وكوبرى السواح ، وكوبرى الحرية ، وجار الانتهاء من الاعمال بكوبرى الحلمية ، وكذا كوبرى مسطرد .









وفى منطقة مدينة نصر ، فتم الانتهاء من ٣ كبارى وهم : كوبرى يوسف عباس ، وكوبرى الشهيد هشام بركات بشارع الطيران ، وكوبرى بطريق النصر ناصية عباس العقاد ، فضلا عن تحويل نفق العروبة الى مسطح والانتهاء من ردمه بعد ان كانت السيارات تغرق بداخله فى مياه السيول والامطار .









فمحور "النزهة - الميرغني - الخليفة المأمون" بطول 12 كيلو، يشمل 5 كباري "الحجاز - الجلاء - السبع عمارات - الميرغني – العروبة" ومحور" أبو بكر الصديق - تحيا مصر" بطول 18 كيلو مترا ، يشمل 8 كباري " ألماظة - سفير - المحكمة - ابن الحكم - الحلمية - المطرية - عمر المختار- الأميرية " ، ومحور "الطريق الدائرى - جوزيف تيتو" طريق النصر بطول 21 كيلومترا ، يشمل 7 كباري "يوسف عباس - الطيران - عباس العقاد - المشير ابو غزالة - الصاعقة - جوزيف تيتو" ، وتوسعة وتطوير طريق "القاهرة - السويس الصحراوي" بطول 46 كيلومترا ، يشمل 6 كباري "الجيش - جاردينيا- طريق الداعم - القاهرة الجديدة - حديقة الأسرة - الشروق" ومحور" الفريق إبراهيم العرابي" بطول 13.5 كيلومتر ، يشمل 5 كباري "جمال عبد الناصر - مصطفى كامل - الطوارئ - طريق بلبيس" وتم افتتاح محور "روكسي - رمسيس" وعدد واحد كوبري مشاة .





أما " محور الدائري – جوزيف تيتو – النصر" تم تطويره بطول ٢١ كم وقد تضمنت عملية تنفيذ المحور تطوير طريق الأتوستراد وإنشاء ٥ كباري جديدة، وذلك على النحو التالي: تطوير طريق الأتوستراد بعرض ٥٠ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٧ حارات مرورية بدلًا من ٤ حارات مرورية.





- إنشاء كوبري تقاطع شارع يوسف عباس بطول ٣٧٠ م وعرض ١٠ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية.





- إنشاء كوبري تقاطع شارع هشام بركات بطول ٣٧٠ م وعرض ٢٠ م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من ٣ حارات مرورية.





- إنشاء كوبري تقاطع شارع عباس العقاد يتكون من ٣ حارة مرورية لكل اتجاه.





- تطوير طريق القاهرة / السويس ، حيث تم إنشاء مطالع لكوبري المشير أبو غزالة (لوب بطول ٣٦٠ م وعرض ١٠ م + رامب بطول ٣٨٠ م وعرض ١٥ م).





- إنشاء كوبري تقاطع طريق الصاعقة الذى يتكون من اتجاه واحد يضم ٣ حارات مرورية بطول ٥٦٠ م وعرض ١٣,٥ م.





- إنشاء كوبري جوزيف تيتو الذى يتكون من حارتين مروريتين لكل اتجاه، بطول ٤٢٠ م وعرض ٢٢ م .





أما " محور النزهة - الميرغني – الخليفة المأمون " تم تخطيط وتصميمه على أن يتم التنفيذ على مراحل تخفيفًا على المواطنين من أهالي القاهرة ، ويعد هذا المحور واحدًا من ٦ محاور رئيسية تم تطويرها ورفع كفاءتها؛ لإعادة تخطيط شبكة الطرق في القاهرة، وذلك بتنفيذ محاور حرة لنقل الحركة من خلالها إلى كافة أنحاء الجمهورية.





ومن هنا كان من الضروري أن تكون منطقة شرق القاهرة على رأس الأولويات في المرحلة الأولى؛ حيث قلت القدرة الاستيعابية للطرق والتقاطعات بها في ظل وجود شبكة من الطرق الداخلية لم يتم تطويرها منذ زمن، وفي ظل أحجام مرورية كثيفة ومتزايدة.





يربط محور "النزهة - الميرغني – الخليفة المأمون" طريق الإسماعيلية / جسر السويس مارًّا بميدان الحجاز، ثم شارع النزهة مارًّا بشارع الميرغني وصولًا إلى روكسي، ثم يستمر الطريق بعد ذلك إلى رمسيس أو جنوب القاهرة.





يمتد المحور بطول ١٢ كم في اتجاهين، ويتكون من ٥ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من ٤ حارات مرورية، وقد تضمنت عملية تنفيذ هذا المحور تطوير شارع النزهة وإنشاء ٤ كباري وتوسعة كوبري، وذلك على النحو التالي:





تطوير شارع النزهة بعرض ٤٩ م ليصبح ٥ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من ٤ حارات مرورية.





وتم إنشاء كوبري ميدان الحجاز الذى يبلغ طوله ٥٠٠ م، وعرضه ٢٦ م في اتجاهين، ويتكون من ٣ حارات مرورية لكل اتجاه.





وتم إنشاء كوبري الجلاء الذى يبلغ طوله ٨٠٠ م، وارتفاعه ١٦ م وعرضه ٢٦ م في اتجاهين، ويتكون من ٣ حارات مرورية لكل اتجاه.

وإنشاء كوبري السبع عمارات ويبلغ طوله ٥٧٥ م وعرضه ٢٦ م في اتجاهين، ويتكون من ٣ حارات مرورية لكل اتجاه ، وإنشاء كوبري العروبة يبلغ طوله ٥٩٠ م ، وعرضه ٢١ م في اتجاهين، ويتكون من ٣ حارات مرورية لكل اتجاه.





فقد تم توسعة كوبري الميرغني في اتجاهين ليصبح ٣ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من حارتين، ويبلغ طوله ٦٥٠ م وعرضه ٢٦ م

وكذا تم تطوير شارع الثورة بالقاهرة الذي كان يمتد في اتجاهين، حيث كان مصدرًا لمعاناة معظم السكان في نطاق شرق القاهرة (مثل سكان مدينتي والشروق)؛ بسبب شدة ازدحامه وصعوبة الحركة المرورية به ، وقد شمل التطوير تحرير اتجاه الشارع ليمتد في اتجاه مروري واحد، ولتحقيق ذلك تم عمل وصلة من شارع حسين كامل؛ لتسهيل المرور من بداية طريق صلاح سالم حتى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الشروق .





وبالنسبه لمحور روكسي – رمسيس يشمل على عدد من أعمال الإنشاء والتطوير للطرق والشوارع التي تقع في مساره، وذلك على النحو التالي:





فقد تم إنشاء طريق كوبري القبة – رمسيس الذى يمتد بطول ٤ كم وعرض ١٥ م، ويتكون من اتجاه واحد يضم ٣ حارات مرورية، فقد تم استغلال مسار المترو القديم (روكسي – رمسيس)، وذلك بعمل طبقة إحلال ٢٠٠ ألف م٣ لمعالجة المياه الجوفية، وبارتفاع ٧ م، حيث كان يتم استخراج المياه الجوفية بمعدل ١٥ إلى ٢٥ ألف م٣ / اليوم، كما تم عمل تصميمات خطوط أنابيب مياه بطول ٢ كم، وهي عبارة عن مسورتين ملفوفتين بطبقة جيكو استايل لاستيعاب ٣٥ ألف م٣ من المياه الجوفية، ويتم تجميع المياه في بيارة بسعة ٣٠٠ م٣ مياه مزوده بغرفة تحكم وطرمبات مياه.





فقد تم تطوير ميدان ابن سندر حيث تم تطوير الميدان بطول ٦٠٠ م وعرض ٤٠ م؛ ليصبح ٤ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من حارتين ، وايضا تم تطوير شارع الخليفة المأمون بطول ٤ كم وعرض ٤٠ م؛ ليصبح ٥ حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من ٣ حارات ، وتطوير شارع السيل بطول ٥٠٠ م وعرض ٣٠ م، يمتد في اتجاه واحد يتكون من ٧ حارات مرورية بدلًا من ٣ حارات مرورية ، كما تم رفع كفاءة شارع المقريزي بطول ٨٠٠ م وعرض ٤٥ م، ويمتد في اتجاهين يضم كل اتجاه ٥ حارات مرورية بدلًا من اتجاهين.





الرئيس النشيط رزق

لم يكتفي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجلوس فى مكتبة بقصر الرئاسة ، فعلى مدار تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى كان يقوم بجولات تفقدية ليتابع بنفسه سير تنفيذ المشروعات، ويقوم بالحديث مع المشرفين عن تلك المشروعات للاطمئنان على سير العمل وإنجازه وفقًا للجداول الزمنية المحددة ، ودائما ما يؤكد على ضرورة مراعاة وتطبيق كافة التدابير الاحترازية حفاظًا علي سلامة وصحة العاملين بتلك المشروعات فى ظل وباء كورونا





إنشاء ٦ كباري مشاه جديدة بالقاهرة

تم إنشاء ٦ كباري مشاة (كوبري مشاة سيتي ستارز- كوبري مشاة مستشفى الكهرباء - كوبري مشاة المدرسة الإنجليزية - كوبري مشاة مستشفى كوبري القبة - كوبري مشاة مستشفى مصر للطيران).



