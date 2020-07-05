انتشال جثتي عاملين انهار فوقهما بئر أثناء التنقيب عن الآثار بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من انتشال جثتى عاملين انهار فوقهما بئر أثناء التنقيب عن الآثار لقرية الجبلاو.





تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا،إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بانتشال جثتى عاملين، انهار فوقهما بئر أثناء التنقيب عن الآثار لقرية الجبلاو.





من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير المرفق، بسيارتى إسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى الجامعى.





فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها، لكشف ملابسات الواقعة، و المشاركين فى أعمال التنقيب.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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