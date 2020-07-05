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رياضة

اتحاد الكرة: جدول الدوري جاهز وننتظر موافقة الجهات الأمنية.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:53 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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حسن العمدة
أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الاتحاد أرسل الجدول المقترح بشأن عودة الدوري للجهات الامنية. 

وقال العطار خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أرسلنا الجدول المقترح بشأن عودة الدوري للجهات الامنية وننتظر الرد، كما أن نادي اسوان سيلعب في القاهرة في الفترة المقبلة، وننتظر موقفه بشأن ملعبه".

وأكمل: "تأجيل امم افريقيا منحنا راحة كبيرة لتنظيم المباريات".

يذكر أن اتحاد الكرة، أعلن عودة الدورى الممتاز يوم ٧ أغسطس القادم، وفرض إجراءات استثنائية سيتم إلزام الأندية بها خلال الفترة القادمة، وجاءت على النحو التالي..

مباراة كل ٤ أيام بعدما تم رفض مقترح اتحاد الكرة بإقامتها كل ٣ أيام.

الانتهاء من خوض المباريات المؤجلة وفى مقدمتها لقاء الأهلي وإنبي والزمالك والمصرى.

إجراء مسحة فيروس كورونا قبل وبعد كل مباراة للاعبي الفريقين وطاقم الحكام ومن يثبت إيجابية العينة يتم عزله وتلقى بروتوكول العلاج.

٥ تغييرات فى المباراة بعد عودة الدورى.

خوض المباريات على نفس ملاعب الدور الأول فى المسابقة المحلية وإلغاء نظام الملاعب المحايدة.

وضع حلول أزمة فريق أسوان من حيث بعد المسافة، إلغاء فكرة العزل الفندقي وعدم دخول الفرق فى نظام الدورة المجمعة والسماح بالنظام المفتوح للاعبين.

منع الاعتراض على تعيين طاقم تحكيمي بعينه بعد اعتماد لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة الاستعانة بخدمات ١٢٠ حكما لإدارة مباريات الدورى المحلي.

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