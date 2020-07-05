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توك شو

والد الطفل ضحية لعبة المشنقة على تيك توك: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد التطبيق

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف حسين  عبد المجيد  والد الطفل محمد حسين ضحية لعبة المشنقة على تطبيق " التيك توك، عن كواليس ما حدث لنجله الذي لقي حتفه، قائلًا: "مابقناش فاهمين اللي بيحصل من كتر التطبيقات اللي الأولاد بيستخدموها  دلوقتي وللأسف أطفال صغيرة وقعوا ضحايا.


وتابع  في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث: "الحمد لله على كل حال دي أمانة وربنا أخدها .. لكن عاوز مباحث الإنترنت  تاخد حقه وحق اللي زيه  لازم الدولة تحافظ  على الجيل القادم من مخاطر التكنولوجيا وفضاء التواصل الاجتماعي".


ونوه إلى أن نجله استخدم لعبة عبر تطبيق " التيك توك " تدعو لمسابقة لمن يمكث مدة أطول على المشنقة  ومارس اللعبة في تحد لكنه توفي ورغم أنه طفل نابغ وعاقل وعقله أكبر من سنه، إلا أنه وقع ضحية  هذه الألعاب الغريبة  المخيفة.


وتابع:" أنا أب منفصل عن أمه وابني مش عايش معايا .. هوا  كان بيلوح بكلمات قدام والدته وبيقولها أنا هموت مشنوق لكنها نهرته وقالت له عيب يامحمد أيه الي بتقوله ده مكنتش تعرف أنها لعبة وفي ليلة الواقعة كانت والدته تؤدي صلاة العشاء  وعند انتهائها ذهبت للاطمئنان عليه عشان ملوش حس، لكنها فوجئت أن ابنها ملقى على الأرض وقد فارق الحياة  والحبل حوالين رقبته".


وأشار إلى أن ابنه هو الوحيد  ضمن أخوته الفتيات والذي يبلغ عددهن ثلاثة، منوها أن أسرته لم تكن تعرف باللعبة  إلا بعد وفاته  وتفتيش النيابة لجهاز التابلت  وفوجئوا باللعبة".


ووجه رسالته للدولة قائلًا " احجبوا التيك توك والألعاب الخطيرة وحاكموا اللي  نشرها في مصر ... إبني مات بس مافيش في إيدينا إلا الصبر وأنا هتقدم بقضية للنائب العام ضد التطبيق".
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