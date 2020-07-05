وزيرة الهجرة: نعيش حربا شرسة لضرب الشعوب ببعضها من خلال الجاليات.. فيديو

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه لا يوجد أي توجه من دولة عربية تجاه الجاليات المصرية.







وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أننا في حرب شرسة، وأدواتها ضرب الشعوب ببعضها من خلال الجاليات المتواجدة في الدول العربية، والتأثير فيها.







وأوضحت أن ما حدث من مشادات مع بعض الجاليات بالخارج منذ توليها وزارة الهجرة كانت أحداث فردية، وليست توجه ضد الدولة المصرية.







وتابعت أن زياراتها لبعض أفراد الجاليات على إثر هذه الأحداث هدفها توقيف أي افتعال لأي موقف قد يؤثر على العلاقات بين الدولتين، والحصول على حقوق المصريين.







وأشارت إلى أنها عندما ذهبت إلى الكويت للوقوف بجانب أحد العمال الذي تم الاعتداء عليه، قامت بزيارة وزيرة العمل الكويتية لتوضيح أن مصر تعي جيدا أن هذه أحداث فردية، ولابد من حصول العامل على حقه.