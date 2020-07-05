كندة علوش: لا شيء يبرر التحرش

حرصت الفنانة كندة علوش على توجيه رسالة ضد من يبرر التحرش عبر حسابها على تويتر.





وكتبت": ‏للموضوع صورة واحدة فقط لاعدة صور.. زاوية واحدة فقط لاشيء يبرر التحرش.. ولا أي شيء.





وتابعت:" أي شخص يبرر التحرش بطريقة لبس الفتاة أو مشيتها أو أو.. هو شخص يقبل بالتحرش ويبرره وبالتالي ممكن أن يمارسه للموضوع وجه واحد فقط‎#ضد_التحرش تحت أي ظرف أو شرط أو أي مبرر.





كانت كندة علوش علقت على تعرض طفل سوري للاغتصاب على يد 3 شبان في بلدة سحمر بمنطقة البقاع الغربى في لبنان





وأدانت كندة الواقعة وعلقت عبر حسابها على تويتر:"‏جريمة الاعتداء على الطفل السوري مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود لا يجب السكوت عنها.. تحية لكل شخص حر يدافع عن هذه القضية بعيدا عن أي اصطفاف قومي عنصري طائفي.. يارب ارحمنا من هذه النماذج من الوحوش البشرية وأمراضها وقذاراتها وأنزل بهم أشد العقاب".





وأحتفلت الفنانة كندة علوش ، باليوم العالمي للاجئين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مؤكدة أن اللاجئين هم "أبطال حقيقيون".





وشاركت كندة علوش عددا من الصور خلال احتفالها باليوم العالمي للاجئين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقة :"‎لما بتحاول من قلبك ترسم الضحكة على وجوهن وتمنحن ولو لحظات من السعادة من خلال دعمك ومحبتك واهتمامك ومساعدتك.. هي السعادة رح تنعكس على حياتك لوقت طويل".













وأضافت :"من بين اللاجئين أبطال حقيقيون تحدوا كل الظروف الصعبة وعملوا إنجازات بمجالات مختلفة.. وقدموا مساعدات كبيرة للاجئين وللمجتمعات المضيفة علينا دعمهم فلتكن رسالتنا في يوم اللاجئ العالمي هذا العام أن لكل منا دورا ولكل بادرة مهما كانت بسيطة أثر ايجابي".



