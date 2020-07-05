بـ 10 جنيهات .. وصفة الصبار للحصول على شعر طويل

تطويل الشعر من الأمور التي تهتم بها العديد من الفتيات خاصة اللاتي يعانين من مشاكل الشعر مثل التساقط والجفاف وصعوبة نمو الشعر، سريعا والحفاظ على طوله ومنعه من التساقط.





نصح موقع glowpink المهتم بجمال المرأة بتجربة وصفة الصبار التي تساعد على تطويل الشعر في وقت قياسي وتمنحه العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها لكي ينمو بشكل طبيعي ، ويصبح قوي ومتين وكثيف.





طريقة عمل وصفة الصبار لتطويل الشعر

قومي بشراء قطع من الصبار او زلال الصبار فقط، طازج اخلطيه في الخلاط حتى يصبح ناعم تماما ثم ضيفي عليها ملعقة زيت خروع مع ملعقة زيت زيتون وملعقة زيت السمسم.





اقسمي شعرك لنصفين وقومي بوضع الخلطة على فروة الشعر ودلكيها جيدا حتى تتشبع ثم ضعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.





لفي شعرك واتركيه لمدة ساعتين بخليط الصبار و الزيوت ثم اغسليه بالماء والشامبو وكرري الوصفة مرتين أسبوعيا لمدة شهر.