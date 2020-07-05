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أخبار العالم

بعد نشر منظومة تركية.. غارات جوية تستهدف قاعدة الوطية في ليبيا

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها بأن غارات جوية تستهدف قاعدة الوطية غربي ليبيا.


وذكرت صيفة "المشهد الليبي" نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن قاعدة الوطية الجوية شهدت في ساعات متأخرة من ليل السبت - الاحد قصفًا جويًا عنيفًا وسط سماع اصوات تحليق لطيران حربي في سماء منطقة الجبل الغربي.


وأضافت أنه  سُمع أصوات عدة انفجارات باتجاه قاعدة الوطية قبل قليل، وأن القصف كان بأكثر من 6 ضربات جوية، مشيرةً إلى أن قوة الضربات على القاعدة شعر بها في منطقتي الرجبان والزنتان.

وتابعت أن  الضربات الجوية استهدفت استراحة تدعى "النداب" وهي كانت خاصة بآمر القاعدة في السابق، مضيفةً أن الاستراحة يتخذها العسكريين الاتراك مقرًا لهم بعد السيطرة على القاعدة.

ولم تشر المصادر إلى مزيد من التفاصيل حول ما تم استهدافه.

وقبل ثلاثة أيام، أفادت مصادر محلية بسماع تحليق لطيران مجهول ودوي انفجارات متتالية قرب قاعدة الوطية العسكرية جنوب غرب طرابلس ، مؤكدًا أن “سكان مدينة الرجبان وضواحيها سمعوا دوي انفجارات وتحليق للطيران قرب قاعدة الوطية العسكرية”.

وجاء ذلك بعدما نشرت تركيا منظومة دفاع جوي متطورة من طراز HAWK تركية الصنع، في قاعدة الوطية في ليبيا.

وذكرت قناة "ليبيا 24" نقلا عن مصادر تركية تأكيدها أن تركيا تعمل على إنشاء قاعدتين جوية وبحرية في ليبيا، وهو السبب الذي جعلها تقوم بنشر منظومة الدفاع الجوي MIM-23B HAWK في قاعدة عقبة بن نافع "الوطية" بعد السيطرة عليها في مايو الماضي.

تزامن ذلك مع اختتام وزير الدفاع التركي خلوصي آكار زيارته إلى ليبيا، حيث التقى في طرابلس فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، بينما تكثر الأسئلة حول الغرض وراء تلك الزيارة الغامضة.

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