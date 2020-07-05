الجونة لـ صدى البلد: ننتظر نتيجة مسحة المدير الفني لعودة التدريبات

ينتظر بيدرو بارني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، نتيجة مسحة كورونا لممارسة مهام عمله مع اللاعبين استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.
وقال نادر شوقي مدير الشركة المسؤولة عن نادي الجونة، لـ صدي البلد إن بيدرو بارني، لن يمارس مهامه الا بعد الاطمئنان على حالته الصحية.
وأضاف شوقي، أنه سوف تم عمل مسحة للمدير الفني وعدم اختلاطه بأحد، للاطمئنان على حالته الصحية.
واضاف شوقي: نعمل بشكل جيد جداََ على اجراء مسحات للاعبين والجهاز الفني والعاملين بالنادي بالكامل بالتنسيق مع اتحاد الكرة لسير العمل بشكل جيد.
وأردف: نجري مسحة كل ٥ ايام للاطمئنان على الجميع ويتكفل الاتحاد المصري لكرة القدم بمسحة والنادي بأخرى.
وتابع: ننتظر نتيجة مسحة بيدرو لممارسة مهامه مع الفريق.
ويحتل الجونة في ترتيب الدوري المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، ومن المقرر أن يخوض ١٦ مباراة بعد قرار عودة الدوري يوم ٧ اغسطس.