الجونة لـ صدى البلد: ننتظر نتيجة مسحة المدير الفني لعودة التدريبات

بيدرو بارني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، نتيجة مسحة كورونا لممارسة مهام عمله مع اللاعبين استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.





و قال نادر شوقي مدير الشركة المسؤولة عن نادي الجونة، لـ صدي البلد إن بيدرو بارني ، لن يمارس مهامه الا بعد الاطمئنان على حالته الصحية.





وأضاف شوقي، أنه سوف تم عمل مسحة للمدير الفني وعدم اختلاطه بأحد، للاطمئنان على حالته الصحية.





واضاف شوقي: نعمل بشكل جيد جداََ على اجراء مسحات للاعبين والجهاز الفني والعاملين بالنادي بالكامل بالتنسيق مع اتحاد الكرة لسير العمل بشكل جيد.

وأردف: نجري مسحة كل ٥ ايام للاطمئنان على الجميع ويتكفل الاتحاد المصري لكرة القدم بمسحة والنادي بأخرى.

وتابع: ننتظر نتيجة مسحة بيدرو لممارسة مهامه مع الفريق.

ويحتل الجونة في ترتيب الدوري المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، ومن المقرر أن يخوض ١٦ مباراة بعد قرار عودة الدوري يوم ٧ اغسطس.

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