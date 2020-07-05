وزيرة الهجرة: شاركت في 30 يونيو بـ دبي مع أبناء الجالية المصرية.. نعيش حربا شرسة لضرب الشعوب ببعضها.. توفير فرص عمل للعائدين من الخارج والبداية بعمال ليبيا.. فيديو

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة شاركت في 30 يونيو من دبي مع أبناء الجالية المصرية

نعيش حربا شرسة لضرب الشعوب ببعضها من خلال الجاليات

الدولة تبحث عن توفير فرص عمل للعائدين من الخارج والبداية بعمال ليبيا









قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها قبل ثورة 30 يونيو مباشرة سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة لاستلام مهام منصبها الجديد كنائب قنصل عام في دبي.



وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أنها في يوم الثورة اجتمعت مع الجالية المصرية بالنادي المصري في دبي، للالتفاف حول الوطن، ومشاهدة الثورة العظيمة، وكأنهم في بلدهم.





وأوضحت أن المصريين بالخارج هم قوة ناعمة للدولة المصرية، وداعمين للدولة سياحيا وسياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا.



وتابعت أن المصريين بالخارج يقومون بمشاركة بلدهم في جميع القضايا الإقليمية والدولية التي تصب في مصلحة الوطن.



وأشارت إلى أن تجمعات المصريين بالخارج، تكون كلها حماس لتوصيل صوت مصر أمام المسئولين بجميع دول العالم.







وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه لا يوجد أي توجه من دولة عربية تجاه الجاليات المصرية.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم، خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية: "إننا في حرب شرسة، وأدواتها ضرب الشعوب ببعضها من خلال الجاليات المتواجدة في الدول العربية، والتأثير فيها".



وأوضحت أن ما حدث من مشادات مع بعض الجاليات بالخارج منذ توليها وزارة الهجرة كانت أحداثا فردية، وليست توجها ضد الدولة المصرية.



وأضافت أن زياراتها لبعض أفراد الجاليات على أثر هذه الأحداث هدفها توقيف أي افتعال لأي موقف قد يؤثر على العلاقات بين الدولتين، والحصول على حقوق المصريين.



وأشارت إلى أنها عندما ذهبت إلى الكويت للوقوف بجانب أحد العمال الذي تم الاعتداء عليه، قامت بزيارة وزيرة العمل الكويتية لتوضيح أن مصر تعي جيدا أن هذه أحداث فردية، ولابد من حصول العامل على حقه.





