AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:07 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
Advertisements
رشا عوني
43 يومًا قضتها النجمة رجاء الجداوي في مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا التاجي، والتي انتهت رحلتها معه بوفاة رجاء الجداوي صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز 82 عامًا. 

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة لـ رجاء الجداوي وفاتها عبر فيسبوك قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله".

النجمة رجاء الجداوي كانت تلقب بـ رمز الأناقة والشياكة منذ سنوات شبابها حيث بدأت مشوارها كعارضة أزياء ودخلت عالم الفن، و كان أول عمل تشارك فيه فيلم غريبة عام 1958.


وحصلت رجاء الجداوي على جائزة ملكة جمال القطر المصري في عام 1958، وبعدها عملت عارضة أزياء، وفي نفس العام شاركت في أول فيلم لها ومن الأفلام التي شاركت بها رجاء الجداوي دعاء الكروان.

كما حصلت رجاء الجداوي على "وشاح سمراء القاهرة" في كرنفال بحديقة الأندلس الذي حصلت من خلاله علي جائزة «ملكة جمال حوض البحر المتوسط».
ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها
ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها
ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها
ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها
ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها
ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها
ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها
ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها
ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها
ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها
ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها
ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زراعة الأشجار والقراءة والشوبينج.. الوجه الآخر للفنانة رجاء الجداوي بنت الإسماعيلية

فى عيد ميلادها .. عدد زيجات وأسماء أزواج وأبناء هالة صدقي

وفاة رجاء الجداوي عن عمر 82 عاما بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

آخر وصايا رجاء الجداوي للفريق الطبي في مستشفى العزل

رئيس غانا يدخل العزل الصحي بعد مخالطته شخصا مصاب بـ كورونا

قلبي موجوع.. حنان مطاوع تتأثر بوفاة رجاء الجداوي

مايان السيد تعلن تعرضها للتحرش من فنان زميل لها .. شاهد

أول فنانة اشتغلت معاها.. إنجي وجدان تنعي رجاء الجداوي

والد الطفل ضحية لعبة المشنقة على تيك توك: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد التطبيق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها

السلايف حبايب .. كريم فهمي مع زوجته وهنا الزاهد بالأحمر تخطف الأنظار

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب