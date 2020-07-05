ملكة جمال القطر المصري عام 1958.. 10 صور لـ رجاء الجداوي في عز شبابها

43 يومًا قضتها النجمة رجاء الجداوي في مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا التاجي، والتي انتهت رحلتها معه بوفاة رجاء الجداوي صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز 82 عامًا.





وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة لـ رجاء الجداوي وفاتها عبر فيسبوك قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله".





النجمة رجاء الجداوي كانت تلقب بـ رمز الأناقة والشياكة منذ سنوات شبابها حيث بدأت مشوارها كعارضة أزياء ودخلت عالم الفن، و كان أول عمل تشارك فيه فيلم غريبة عام 1958.





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وحصلت رجاء الجداوي على جائزة ملكة جمال القطر المصري في عام 1958، وبعدها عملت عارضة أزياء، وفي نفس العام شاركت في أول فيلم لها ومن الأفلام التي شاركت بها رجاء الجداوي دعاء الكروان.



