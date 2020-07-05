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اقتصاد

الإسكان: تنفيذ المرافق والتشطيبات الخارجية لعمارات الإسكان الاجتماعى بحدائق أكتوبر

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:19 ص
عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان
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آمنة عبدالعظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ أعمال المرافق من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والري وأعمال الطرق بمشروع ٢٦٢ عمارة "إسكان اجتماعي" بمدينة حدائق أكتوبر، حيث بلغت نسبة الإنجاز للأعمال مرحلة متقدمة عن المستهدف طبقا للبرنامج الزمني للمشروع.


وأضاف الدكتور عاصم الجزار أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات بالواجهات بعدد من العمارات بالتزامن مع تنفيذ جميع الخدمات بالمشروع، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تسليم 6288 وحدة سكنية للمستحقين كاملة التشطيب بموقع 262 عمارة بمدينة حدائق أكتوبر.


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في سياق متصل، ترأس المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، الجلسة الثانية لمجلس أمناء المدينة، بحضور  الوكلاء والمستثمرين وأمين سر المجلس،  لمناقشة جدول الأعمال الذى كان على رأسه تشكيل وتوزيع اللجان وهى "لجنة الصحة والأمومة والسكان - لجنة التعليم - لجنة الشباب - لجنة الخدمات "الأمن - التموين - المواصلات " ولجنة الإعلام".


وقال رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: "تولى المجلس دراسة أهم الموضوعات ذات الأولوية التى تمس سكان المدينة فى مجالات (المواصلات والتعليم  والتطهير والتعقيم)، حيث تمت التوصية بصرف مبلغ من ميزانية المجلس لشراء أجهزة تعقيم ومستلزماتها، وهي مبادرة من المجلس في إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، كما اتخذ المجلس قرارا بتدشين الصفحة الرسمية الخاصة بمجلس الأمناء لتكون المنصة الإعلامية الوحيدة لنشر أخباره، وكذا تفعيل رقم "واتس آب" لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين".


فى السياق ذاته، أعلن المهندس أشرف فتحى عن تدشين غرفة عمليات لمتابعة طوارئ المياه والصرف الصحي وأعمدة الإنارة بالمدينة، وقامت صفحة جهاز المدينة بنشر الأرقام الخاصة بالغرفة مع المتابعة المستمرة والدورية للتعامل مع أي مشكلات أو بلاغات.
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