لمحدودي الدخل.. مكاتب البريد تستأنف حجز شقق الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي اليوم

بسعر 184 و197 ألف جنيه.. وزير الإسكان: بدء سداد المقدمات والتسجيل إلكترونيًا للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة لحجز وحدات الإعلان الـ13 في 10 محافظات