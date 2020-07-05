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أخبار البلد

القوات البحرية تنجح فى إحباط تهريب 304 لفافات بانجو بنطاق الأسطول الجنوبي

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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محمد ابراهيم
نجحت القوات البحرية فى إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من البانجو داخل البلاد عن طريق البحر، وذلك استمراراُ لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كل الاتجاهات الإستراتيجية.

وكان ورد بلاغ برصد أحد بلنصات الصيد المشتبه بها أمام السواحل الشمالية بميناء الغردقة بنطاق الأسطول الجنوبى .

وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بتوجيه عدد من الوحدات البحرية القائمة بالتأمين بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية ، وقام المهربون بإلقاء الشحنة بالبحر وقامت الوحدات بتمشيط المنطقة وإنتشال (304) لفافة كبيرة من البانجو مبعثرة بعمق 6 كيلومتر داخل البحر .

هذا وتواصل القوات البحرية جهودها فى تأمين وحماية الحدود الساحلية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والتصدى بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن .
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