القوات البحرية تنجح فى إحباط تهريب 304 لفافات بانجو بنطاق الأسطول الجنوبي

نجحت القوات البحرية فى إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من البانجو داخل البلاد عن طريق البحر، وذلك استمراراُ لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كل الاتجاهات الإستراتيجية.



وكان ورد بلاغ برصد أحد بلنصات الصيد المشتبه بها أمام السواحل الشمالية بميناء الغردقة بنطاق الأسطول الجنوبى .



وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بتوجيه عدد من الوحدات البحرية القائمة بالتأمين بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية ، وقام المهربون بإلقاء الشحنة بالبحر وقامت الوحدات بتمشيط المنطقة وإنتشال (304) لفافة كبيرة من البانجو مبعثرة بعمق 6 كيلومتر داخل البحر .

