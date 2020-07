بيومى فؤاد عن وفاة رجاء الجداوى: عرفت الخبر من 6 الصبح وكنت مستني حد منكم يصحى يكذبه

View this post on Instagram

الله يرحمك يا حبيبتي .. كنت ألطف و أجمل و أحن خلق الله .. عرفت الخبر من ٦ الصبح و كنت مستني حد منكم يصحى يكذبه .. الله يرحمك .. هتوحشينا قوي