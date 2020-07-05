سمية الخشاب تنعى الفنانة رجاء الجداوي: رحمها الله وأسكنها فسيح جناته

نعت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، الفنانة رجاء الجداوى التي توفيت اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.





وكتبت سمية الخشاب: "و داعا الفنانة القديرة # رجاء_الجداوي .. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته .. وإنا لله وإنا اليه راجعون ..".









ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لأكثر من 40 يوما، حيث تدهورت حالتها الصحية بشدة خلال الأيام الأخيرة.



ووضعت الفنانة رجاء الجداوي على جهاز تنفس صناعى داخل العناية المركزة لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.