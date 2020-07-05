القابضة لمياه الشرب: إطلاق تطبيقين لدفع الفواتير وتسجيل قراءات العداد .. فيديو

قال إبراهيم حسن مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الهدف الأساسى من إطلاق تطبيق قراءتى الإلكتروني هو تجنب قيام المحصل بقراءة العداد وذلك وفقأ للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا .





وأضاف مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى عبر فضائية MBC مصر، أنه بمجرد وضع العميل قراءة العداد بنفسه أول بأول يعمل على ترشيد ومتابعة استهلاكه.





وأكد إبراهيم حسن، أن مكاسب تطبيق قراءتى عديدة ومنها اطمئنان العميل على وضع قراءة العداد الخاص به بنفسه بالإضافة إلى أنه يتابع استهلاكه بصفة دورية .





ولفت مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب، إلى أن الشركة أطلقت أيضأ تطبيق أيضأ خاص بالدفع الإلكتروني وذلك فى 10 محافظات كمرحلة أولى.





وتابع إبراهيم حسن مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب، أن الشركة تغطى 50% من خدمات الدفع الإلكترونى في محافظات القاهرة ، الإسكندرية ، الجيزة.



