أحمد الفيشاوي ناعيًا رجاء الجداوي: «كنت محظوظ إني اشتغلت معاكي»

ونشر أحمد الفيشاوي صورة للفنانة الراحلة عبر حسابه على Instagram وعلق عليها: "خبر حزين اوي.. كنت محظوظ أني اشتغلت معاكي أربع سنين في (تامر وشوقية) .. الله يرحمك يا أجمل أم و صديقه".

ونشر أحمد الفيشاوي صورة للفنانة الراحلة عبر حسابه على Instagram وعلق عليها: "خبر حزين اوي.. كنت محظوظ أني اشتغلت معاكي أربع سنين في (تامر وشوقية) .. الله يرحمك يا أجمل أم و صديقه".

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.



