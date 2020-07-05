أحمد الفيشاوي ناعيًا رجاء الجداوي: «كنت محظوظ إني اشتغلت معاكي»

نعى الفنان أحمد الفيشاوي، الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد معاناتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا.
ونشر أحمد الفيشاوي صورة للفنانة الراحلة عبر حسابه على Instagram وعلق عليها: "خبر حزين اوي.. كنت محظوظ أني اشتغلت معاكي أربع سنين في (تامر وشوقية) .. الله يرحمك يا أجمل أم و صديقه".
ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.
يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.