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محافظات

كفن بلاستيكي وتابوت حديدي.. ممرضة رجاء الجداوي تكشف إجراءات غسلها ودفنها

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:32 م
تكفين جثمان رجاء
تكفين جثمان رجاء الجداوي
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انجي هيبة
قالت فتحية شعبان ممرضة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي داخل عزلها بمستشفي ابو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية والمخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد والمشاركة في غسلها، إنها كانت حريصة علي ترديد الشهادة وكأنها كانت تعلم إنها على موعد مع ربها.

وأشارت فتحية إلي أنه تم تكفين الجداوي حسب الشريعة الاسلامية ثم وضعها داخل عازل بلاستيكي محكم توفره الصحة للمتوفين اثر الاصابة بالفيروس القاتل، وذلك قبل وضعها في التابوت الحديدي ثم اداء صلاة الجنازة عليها وتوديعها إلي مثواها الأخير.

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وأضافت فتحية أن الجداوي كانت تحبها وتطلبها بالاسم وكانت تشكر اداءها خلال اتصالها الهاتفي بنجلتها اميرة.

وربطت فتحية بالجداوي علاقة حب متبادلة، وهو نفس الشعور الذي دفع الممرضة الحنونة للمشاركة في غسلها وتكفينها، لنقلها الي مثواها الاخير بمقابر العائلة بالبساتين.

وقالت فتحية، ان قبل فقدان الجداوي الوعي ووضعها علي ابنوبة حنجرية، كانت تطلب منها تشغيل اذاعة القران الكريم وتسمعها تردد الاستغفار والاذكار والادعية وتراها ترفع اصبعها لتردد الشهادة.

واضافت تم تخديرها ووضعها علي انبوبة حنجرية منذ ١٠ ايام، فقدت خلالها الوعي، وساءت الحالة الصحية بشكل ملحوظ حيث انخفض مستوي الاكسجين في الدم، ثم وفاتها اليوم الاحد.

واضافت ان اخر المكالمات الهاتفية التي اجرتها قبل فقدان الوعي، كانت تجريها لبنتها الوحيدة اميرة وزوجها وحفيدتها وكانت تحرص علي رؤيتهم للاطمئنان عليهم من خلال الفيديو كول.
كفن بلاستيكي وتابوت حديدي.. ممرضة رجاء الجداوي تكشف إجراءات غسلها ودفنها
كفن بلاستيكي وتابوت حديدي.. ممرضة رجاء الجداوي تكشف إجراءات غسلها ودفنها
كفن بلاستيكي وتابوت حديدي.. ممرضة رجاء الجداوي تكشف إجراءات غسلها ودفنها
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