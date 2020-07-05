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محافظات

محافظ جنوب سيناء: مدينة الطور لن تقل أهمية عن شرم الشيخ

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:35 م
رئيس مدينة طور سيناء
رئيس مدينة طور سيناء بتابع الاعمال الإنشائية في الكورنيش
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ايمن محمد
تفقد احمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، اليوم الأحد، الاعمال الإنشائية لكورنيش المدينة الجديد  إضافة إلى اعمال ممشي اهل مصر. 

واكد ان التطوير سوف يغير وجه طور سيناء ويزيد  عوامل الجذب السياحي للمدينة.

كما تابع اعمال  توسعات وتطوير وتجميل الكورنيش وتجميل شارع النادى وممشى اهل مصر وشاطئ الفيروز.

وطالب عبد العظيم بمضاعفة الجهود المبذولة ومسابقة الزمن للانتهاء من جميع هذه المشروعات خلال منتصف الشهر الجارى لتكون جاهزه للافتتاح لخدمة أهالى طور سيناء ورواد المدينة، وستحدث المشروعات نقله نوعية كبيرة تليق بمكانة طور سيناء.

فيما اكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن مدينة طور سيناء  لن تقل اهمية  عن شرم الشيخ  ولن تكون مهملة مرة اخرى..   مشيرا الي ان هناك عدة مشروعات تجري في طور سيناء سوف تغير وجهها ابرزها جامعة الملك سلمان.

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