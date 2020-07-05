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برلمان

بسبب الغش بالهواتف.. رئيس البرلمان يطلب إعادة صياغة مادة في مشروع قانون الإخلال بالامتحانات

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:46 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريده محمد
قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إعادة المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة ضبطها، وذلك بما يُراعي المرونة والتقدم، محذرًا من أن صياغتها بهذا الشكل قد تثير المشاكل علي حد قوله.



وتنص المادة الثانية المعروضة علي الجلسة العامة، علي أن يعاقب كل من حاز  بلجان الامتحانات أثناء انعقاده دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.


وأثارت المادة جدلًا واسعًا، حيث أعرب الدكتور علي عبد العال، عن أهمية ضبط الصياغة حتي لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة، دون استخدامه في واقعة الغش إلي النيابة.


ودعا عبد العال، اللجنة التشريعية بالتنسيق مع الحكومة الى إعادة النظر في صياغة المادة، قائلًا : بحكم خبرتي في الجامعة هذه المادة ستؤدي إلي مشاكل كبيرة، غير أن أولياء الأمور أصبحوا يتواصلون مع ابنائهم عقب الامتحانات بالهاتف المحمول بدلًا من التواجد أمام مقار اللجان.


كما دعا عبد العال، إلي خفض الحدين في الغرامة المنصوص عليها لاسيما وأنها كانت ستطبق علي الطالب لكن من سيتحملها هو ولي الأمر.
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