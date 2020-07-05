اللقب يقترب من الملكي.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو

قطع فريق ريال مدريد خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني، بعد الفوز على أتلتيك بلباو بهدف دون رد، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 34.
جاء هدف ريال مدريد والمباراة الوحيد من ركلة جزاء سجلها سيرجيو راموس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في صدارة جدول الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن برشلونة، الذي سيلعب أمام فياريال ريال في العاشرة مساء اليوم، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند النقطة 48 في المركز الثامن.
ويحتاج ريال مدريد للفوز بـ 3 مباريات من أصل 4 مواجهات لحسم لقب الدوري الإسباني رسميا، دون النظر إلى نتائج برشلونة.
ويستعرض " صدى البلد" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو:
1- ريال مدريد: 77 نقطة
2- برشلونة: 70 نقطة
3- أتلتيكو مدريد: 62 نقطة
4- إشبيلية: 57 نقطة
5- فياريال: 54 نقطة
6- خيتافي: 52 نقطة
7- ريال سوسيداد: 50 نقطة
8- أتلتيك بلباو: 48 نقطة
9- فالنسيا: 47 نقطة
10- غرناطة: 47 نقطة
11- أوساسونا 44 نقطة
12- ليفانتي: 42 نقطة
13- بلد الوليد 39 نقطة
14- ريال بيتيس: 38 نقطة
15- ألافيس 35 نقطة
16- سيلتا فيجو: 35 نقطة
17- إيبار: 35 نقطة
18- ريال مايوركا: 29 نقطة
19 ليجانيس: 25 نقطة
20: إسبانيول: 24 نقطة.