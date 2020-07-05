اللقب يقترب من الملكي.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو

جاء هدف ريال مدريد والمباراة الوحيد من ركلة جزاء سجلها سيرجيو راموس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.





بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في صدارة جدول الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن برشلونة، الذي سيلعب أمام فياريال ريال في العاشرة مساء اليوم، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند النقطة 48 في المركز الثامن.



