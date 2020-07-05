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تعتيم من إعلام الإخوان.. تعليق أحمد موسى: وكالة أردوغان اعترفت بتدمير منظومة الدفاع الجوي التركية في ليبيا.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:27 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسى، على قصف الجيش الوطني الليبي  للمنظومات التركية، قائلا:"هناك تعتيم من إعلام الإخوان بعد الضربة الموجعة لهم".

وتابع موسى  خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" وكالة أردوغان الرسمية أعترفت بتدمير منظومة الدفاع الجوية من خلال قصف جوي على قاعدة الوطية".

وفى السياق ذاته قال المستشار رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن حكومة السراج هي سبب الخلاف وفرقة الصف بين الليبيين.

وأوضح الرميح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" لو كانت الحكومة والليبيون يدا واحدة مع الجيش لما استطاع العدو التركي التدخل في الشأن الليبي".

وأكد الرميح في خبر عاجل، إصابة رئيس أركان الجيش التركى و6 من القادة الأتراك فى غارة الوطية.

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